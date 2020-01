Brugklas de Musical komt naar Sneek

Sneek-Brugklas, de populairste serie van de Nederlandse TV, komt naar het theater met een eigen musical. De voorstelling haakt in op actuele maatschappelijke thema’s en is voor iedereen herkenbaar. De hoofdrollen in Brugklas de Musical worden gespeeld door Niek Roozen, May Hollermann, Belle Zimmerman en Claire Veldkamp, zij komen op zondag 26 januari om 14:00 uur in Theater Sneek.

De tv-serie Brugklas is een scripted reality jeugdserie, waarin een vaste groep leerlingen wordt gevolgd tijdens het eerste jaar van de middelbare school. In Brugklas de Musical zijn Brugklassers te zien uit zowel het nieuwste seizoen als vorige seizoenen, live in het theater.

De cast bestaat uit Niek Roozen (Max in Brugklas en bekend van Vals en Verliefd op Cuba), May Hollermann (Selma in Brugklas en bekend van Elvy’s Wereld: So Ibiza), Belle Zimmerman (Emma in Brugklas en bekend van Zappmissie), Claire Veldkamp (Jamie in Brugklas) en Jary Sluijter. De voorstelling wordt geschreven door Daniël Cohen (Rent, Spring Awakening, Schuld Thrillermusical), met muziek van Fons Merkies (Flikken Maastricht, De Luizenmoeder, Schuld Thrillermusical) en regie van Anne de Blok. De voorstelling wordt geproduceerd door Morssinkhof Terra Theaterproducties.

Het verhaal

Een hip hop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet idee, lekker out of the box! Dan wil Emma de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen?

Brugklas de Musical is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste periode van je leven. Brugklas de Musical is te zien op zondag 26 januari in Theater Sneek. Voor meer informatie en kaartverkoop: www.brugklasdemusical.nl.

Archieffoto Jan Douwe Gorter