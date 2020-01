Theaterprogramma Sneek, week 3

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Het Charkov City Opera & Ballet

Verdi’s Nabucco

Nabucco is een van Verdi’s meest epische opera’s. Een groots verhaal over macht, vrijheid en liefde, waarin alles op het spel komt te staan voor de liefde van een man en de macht over een volk.

De opera was een doorslaand succes in Italië en het overbekende slavenkoor-lied Va Pensiero, is een van de meest bekende operamelodieën. Het wordt nog steeds het onofficiële volkslied van Italië genoemd en betekende de grote doorbraak van Verdi.

Het Charkov City Opera & Ballet produceert klassieke opera’s en balletten en is het eerste private opera & ballethuis van de Oekraïne.

Muziek // wo 15 januari // 20.15 uur // € 39,50

Stedelijk Muziekkorps Sneek met Pearl Jozefzoon

Nieuwjaarsconcert

Alweer voor de derde keer op rij presenteert het Stedelijk Muziekkorps hun Nieuwjaarsconcert in het Theater. Het nieuwe jaar zal spetterend ingeluid zal worden samen met Pearl Jozefzoon. Pearl is van vele markten thuis en tijdens het nieuwjaarsconcert zal het Stedelijk daar dankbaar gebruik van maken. Het programma zal de mooiste musicalfragmenten bevatten, maar uiteraard zullen de echte nieuwjaarsklassiekers niet ontbreken!

Muziek // vr 17 januari // 20.15 uur // € 17,50 volw., € 15,00 kinderen

The TAPE FACE SHOW

Brand. New. Show.

Tape Face zegt geen woord. De hele voorstelling zwijgt hij. Enkel door middel van mime mét geluid en stand-up zónder taal windt hij elke zaal om zijn vinger. Ook dankzij zijn motoriek, die doet denken aan de vader van de mime, Marcel Marceau, en een ontwapenende fantasie, die hij gemeen heeft met Charlie Chaplin. Beide kwaliteiten laat hij los op allerlei objecten, die hij real time in elkaar knutselt, om er vervolgens iets totaal onverwachts mee te doen. Ook met het publiek creëert hij soms bouwwerken.Want net als in zijn eerste show is medewerking van de toeschouwers een essentieel onderdeel van zijn nieuwe voorstelling, net zoals de zorgvuldig geselecteerde muziek en geluidseffecten worden gebruikt om even knappe als ridicule taferelen te creëren.

Theatershow // zo 19 januari // 16.00 uur // € 17,50