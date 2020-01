Dag van de Elfstedentocht in Fries Scheepvaart Museum Sneek

Sneek- Het Fries Scheepvaart Museum, het Fries Film Archief, sporthistoricus Jurryt van de Vooren en Tresoar organiseren op 15 januari 2020 voor de eerste keer de Dag van de Elfstedentocht. Niet op het ijs, maar in het Fries Scheepvaart Museum.

Deze dag gaat over de Elfstedencultuur in woord, film en beeld, zoals die wordt bewaard en beheerd in musea en archieven.

De keuze voor de 15e januari is geen toeval, want op die dag viert de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden haar 111e verjaardag.

Programma:

14.00 inloop en mogelijkheid tot bekijken presentatie van portretten van Elfstedenwinnaars, geschilderd door Anne Tjerkstra.

14.30 Sippy Tigchelaar opent de middag.

Vraaggesprek Sippie Tigchelaar met Anne Tjerkstra over de portretten en over de Elfstedentochten die Tjerkstra reed.

15.00 Marnix Koolhaas – De hel van 47. Over de Elfstedentocht van 1947 die eindigde in de grootste chaos ooit. Met ruzies die daarna nooit meer zijn beëindigd.

15.45 Pauze

16.15 Introductie door sporthistoricus Jurryt van de Vooren, redacteur van het TV programma Andere Tijden Sport, over de aflevering waarin Elfstedenwinnares Lenie van der Hoorn centraal staat en vervolgens vertoning van deze aflevering.

17.00 Vraaggesprek met Lenie van der Hoorn, Tineke Dijkshoorn en Klasina Seinstra o.l.v. Sippy Tigchelaar.

17.30 Einde.

Lenie van den Hoorn was onlangs in ons museum en heeft de kans waargenomen haar prijs nog even van dichtbij te bekijken (Foto).

Er zijn nog ongeveer 25 kaarten beschikbaar, te bestellen via Tresoar. Zie bijgaande link:

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dag-van-de-elfstedentoc…

[adronate group ‘6″]