Sneek- Zaterdag 11 Januari wordt er weer een jamsessie georganiseerd in Cafe de Bakkersdochter in de Scharnestraat in Sneek. Kom langs en doe mee of drink een drankje.

De basisband, bestaande uit Rob Taekema, Herman Frank en Koos Keus zorgen voor een beetje structuur in de jamsessie.

Aanvang 17.00 uur – 21.00 uur. Versterkers en drumstel aanwezig.