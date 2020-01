Nieuwjaarsconcert met Pearl Jozefzoon

Sneek-Alweer voor de derde keer op rij presenteert het Stedelijk Muziekkorps HET Nieuwjaarsconcert in het Theater Sneek. Het nieuwe jaar zal op 17 januari spetterend ingeluid worden samen met Pearl Jozefzoon.

Waar de concerten voorgaande jaren in het teken van ballet en opera stonden, vaart het orkest deze keer een andere koers. Samen met het jeugdorkest ‘On the Move’ zullen zij zangeres Pearl Jozefzoon begeleiden. Pearl is een zeer getalenteerde zangeres en musicalactrice, het meest bekend van The Voice of Holland. Daar viel ze op door haar loepzuivere stem en veelzijdige performances, ze eindigde als tweede. Vanaf dat moment was haar solocarrière een feit. Ze stond onder andere met Nick en Simon vier keer in een uitverkocht Gelredome met Symphonica in Rosso en won het programma ‘Van Popster tot Operaster’.

Pearl is dus van vele markten thuis, tijdens het nieuwjaarsconcert zal het Stedelijk daar dan ook dankbaar gebruik van maken. Het programma zal de mooiste musical fragmenten bevatten, maar uiteraard zullen de echte nieuwjaars klassiekers niet ontbreken. Na het concert is er gelegenheid om op het nieuwe jaar te proosten in de Foyer van het theater.

Kaarten te bestellen via www.theatersneek.nl

Datum en tijd: 17/1/2020 om 20.15 uur.