Mystery, een nieuw koor onder leiding van Jan Brens

Sneek- Zou je het leuk vinden om in een projectkoor te zingen? Een aantal enthousiaste zangers o.l.v. dirigent Jan Brens starten zo’n koor! Respect hebben voor elkaar en de vreugde die zingen kan bieden staan hoog in het vaandel bij dit koor met de naam Mystery.

Uitgevoerd worden bekende en nieuwe songs met arrangementen van Jan Brens. Het genre is ‘easylisteningmusic’, muziek uit film-, musical- en popwereld. Het projectkoor heeft 10 repetities in het Wumkeshûs te Sneek (19.30-21.30 uur): de 1e op donderdag 30 januari, de laatste op donderdag 2 april.

De première is op zondag 5 april 15.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Sneek met als speciale gast de bekende Friese acteur Jan Arendz, die Friese volksverhalen gaat vertellen.

Een tweede editie van het projectkoor Mystery is in de tweede helft van 2020: de eerste repetitie hiervan is op donderdag 15 oktober (19.30-21.30 uur), de laatste op 17 dec. Uitvoering: zondag 20 december 15.00 uur Doopsgezinde kerk te Sneek.

Wie mee wil zingen is hartelijk welkom op de eerste repetitie op donderdag 30 januari om 19.30 uur in het Wumkeshûs (Maria Louisestraat 7) in Sneek.

Voor meer info/cq aanmelding kun je contact opnemen met: Susan Bos sjmbos@outlook.com (0515-421912) of Hotsche Lunter hotschehaagsma@icloud.com (0515-572000)

Vanzelfsprekend kun je vrijblijvend kennismaken met ons op de eerste repetitieavond ( 30 januari 2020—19.30 uur). Muziek wordt ter plaatse uitgedeeld; kosten all-in: 50 euro.