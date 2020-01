Sneek- Gisteravond was de eerste repetitie met de spelers, regisseuse en bestuur van Teater Snits, die meewerken aan het openluchtspektakel “Overlevingsschuld”.

Een voorstelling die gaat over de Bloednacht van Sneek. U zult de komende maanden hier meer informatie over vinden. Bent u nu al nieuwsgierig bezoek dan de website: www.sneek75jaarvrij.nl @ Sneek.