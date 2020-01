De Friese museum Elfstedentocht wegens succes verlengd

Sneek- De Friese museum Elfstedentocht die sinds 21 december in het Modelspoormuseum in Sneek te zien en te beleven is, wordt wegens succes verlengd tot 26 februari 2020. Deze datum is bewust gekozen; op 26 februari 1986 won namelijk Evert van Benthem de Friese Elfstedentocht. De Friese museum Elfstedentocht is speciaal georganiseerd voor kinderen en hun ouders, pakes en beppes. De kinderen verdienen stempels voor op hun stempelkaart en als ze de Elfsteden vragen ook goed hebben beantwoord verdienen ze een Fries museum Elfstedenkruisje met koek en zopie.

“Tijdens de schoolvakantie zijn er al veel deelnemende kinderen met hun ouders of grootouders geweest” aldus Jan Willem van Beek, museum manager. Maar er zijn nog een aantal startbewijzen. En of het nu gaat vriezen of dooien, alle kinderen kunnen nog tot 26 februari een eigen Elfstedenkruisje winnen. Kortom, er is genoeg te beleven in het Modelspoormuseum.

De Friese museum Elfstedentocht in het Modelspoormuseum is in het station van Sneek en goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de Friese museum Elfstedentocht, de openingstijden en toegangsprijzen zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl.

Foto: Janna Blom Fotografie