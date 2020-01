Belangstelling voor boek ’21 man’ vanuit Nieuw-Zeeland

Sneek- De belangstelling voor het boek over de Sneker razzia ’21 man’, dat journalist/auteur Peter van der Meeren vorig jaar uitbracht is nog altijd groot. Gister maakt Van der Meeren via zijn eigen Facebookpagina bekend dat er zelf belangstelling is vanuit Nieuw-Zeeland:

“Was 2019 een jaar vol mooie gebeurtenissen, 2020 is ook meteen bijzonder begonnen. Ik ontving namelijk mails uit Nieuw-Zeeland, van de Netherlands Society Christchurch om precies te zijn. Een bestuurslid kreeg de vraag of delen uit ’21 man’ naar het Engels vertaald kunnen worden, zodat ook de ‘tweede en derde generatie’ van na de WO2 ge-emigreerde Nederlanders het kan lezen.

Of ik dit goed vond, was de vraag. Uiteraard! Ik mag meteen van de gelegenheid gebruik maken om het boek te promoten in het maandblad van de NSC, die 250 leden telt en daarmee de grootste is van Nieuw-Zeeland. Er is ook nog een overkoepelende organisatie van ‘verenigde Nederlanders’ en mijn contactpersoon gaat daarmee contact leggen over het boek, dat in diverse hoofdstukken een link heeft met Nieuw-Zeeland. Wie weet waar het nog meer toe leidt. Ik heb in elk geval aangegeven dat ik aldaar best enkele lezingen (ook in het Engels) wil verzorgen;-)!”

Foto Henk van der Veer

