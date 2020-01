Jan Boon 25 jaar orgelman in Sneek

Sneek- Jan Boon uit Den Helder viert vandaag een bijzonder jubileum. Al 25 jaar komt de orgelman met zijn draaiorgel over de Afsluitdijk naar Sneek om daar de vrolijke klanken over het winkelend publiek rond te strooien. Op de foto, Jan Boon vanmorgen in het centrum van de stad.

Ooit schreef ik onderstaand vers voor Jan Boon. Van harte orgelman!

foar Jan Boon

Orgelman

tuerlek bliëfst un Hollanner

– één fan de andere kant fan ’e Dijk –

mar dou bist allang gyn freemdeling

mear in Jeruzalem dat Sneek hyt

hoarst helemaal bij de stad

en anders dyn monumentale

draaiòrgel de Paardekop wel

prachtech astou op saterdagen

út dy kartonnen boeken

fol gaatsjes en gleufkes

de moaiste klanken toverst

ut is dan krekt òf lope dy steile

Súdwesthoekfriezen en Snekers

un bitsje fleuriger as deur- de – weeks

ut Oasterdyk over

ondertussen laast dyn

koperen geldbakje ritmys klinke

op ’e klanken fan de Zangeres zonder naam

òf un mondaine Weense wals

moaier kanst ut nyt krije

Henk van der Veer