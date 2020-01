Nieuwjaarsborrel met Just No Knock in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- De rock en blues band Just no Knock is vanaf 1995 een graag geziene gast op diverse podia. De band bestaat uit pure liefhebbers van de Classic Rock uit de 60-,70-en 80-er jaren. Oude rockclassics van Pink Floyd, the Stones, the Doors, Herman Brood, Stevie Ray Vaughn, ZZ Top en Gary Moore. Prachtige rustige rockballads tot en met stevige rock, er komt van alles voorbij.

Just no Knock speelt inmiddels al bijna 20 jaar samen. Frontman Geert Knol (zang), Gitaristen Arie Faas en Tino v/d Heijden, bassist Germ de Boer, zijn broer Eddy de Boer (drums) en Peter Dijkstra achter de toetsen vormen de basis deze band. Deze uit de hand gelopen hobby die nog altijd in ontwikkeling is, en blijft altijd op zoek naar het ultieme repertoire.

Herkenbaar in de sound zijn de stevige drums, heldere gitaarsolo’s, gepassioneerde zang, de creatieve basloopjes en een lekker toetsentapijtje.

Zondag 12 januari 2020

Nieuwjaarsborrel met JUST NO KNOCK

15.00 uur / gratis