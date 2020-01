Goënga-Op zondag 12 januari 2020 is er in de kerk van Goënga, van 14.00 uur tot 17.30 uur een expositie van Prestent Súdwest-Fryslân te bezichtigen. De toegang is vrij.

Present Súdwest-Fryslân exposeert 15 schilderijen die gemaakt zijn door leerlingen van het kunstencentrum ATRIUM in Sneek. De expositie heeft als thema ‘Sociale armoede’. Een aantal werken is (nog ) te koop. De opbrengst is voor het werk van Present Súdwest-Fryslân dat vorig jaar haar 10-jarig jubileum vierde.