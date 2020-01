Sneek-Maandagavond 13 januari a.s. 19.30 uur, is er een optreden van Sjongkoar Eigenwize in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 19.00 uur. Gasten zijn van harte welkom. EigenWize, een groep enthousiaste zangers uit Nijemirdum, kenmerkt zich door een zeer gevarieerd repertoire van oude muziek, lichte klassiek tot meer eigentijdse muziek en staat onder leiding van onze dirigent Jannie Kramer.