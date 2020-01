Nieuwjaarswandeling door Gaasterlandse bos en natuur met oud-boswachter Goasse Hylkema

Oudemirdum-Op zondag 12 januari om 13:00 uur neemt oud-boswachter Goasse Hylkema u graag mee langs de mooiste plekjes door bos en natuur in Gaasterlân. De tocht van ong. 10 km voert onder andere door het Jolderenbos, Elfbergen en de Wyldemerk.

Onderweg vertelt Goasse over het ontstaan en beheer van de bossen, bijzondere bomen en natuur, enz. Jong en oud is van harte welkom om mee te lopen met deze bijzondere bos- en natuurwandeltocht. De route is over het algemeen goed en droog te bewandelen, maar goed kunnen lopen is wel een pré en daarbij zijn goede wandelschoenen, die waterbestendig zijn, noodzakelijk.

Wij starten en eindigen gezamenlijk bij Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum. Na afloop is er op de Brink vast wel een gezellige locatie open om even samen na te zitten, voor wie wil, met een kopje koffie, thee of warme chocomelk voor de deelnemers weer huiswaarts gaan.

Aanmelden is noodzakelijk via www.marenklif.nl en kan tot uiterlijk zaterdag 11 januari 15:00 uur. De kosten zijn € 3,= p.p. Voor twee personen € 5,= en kinderen tot 14 jaar mogen gratis mee lopen. Eventuele consumpties na afloop zijn voor eigen rekening.

De start is om 13.00 uur bij bezoekerscentrum Mar en Klif, de Brink 4 te Oudemirdum. De duur van de wandeling is ongeveer 3 uur en de lengte ca. 10 km.

Foto: Sabine Boode