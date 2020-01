Documentaire ‘Wei’ toont het verborgen leed van mensen met dementie en mantelzorgers

Sneek- De documentaire ‘Wei’, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders heeft vastgelegd, is op 12 januari eenmalig te zien bij Cine Sneek. De film is een sensatie in Zuidoost Nederland, waar de film al een week lang volle bioscoopzalen trekt en maakt daar veel indruk op het publiek. Eerder ging de film in première op het prestigieuze documentairefestival IDFA en behoorde daar tot de top15 publieksfavorieten.

‘Wei’ toont de impact van dementie op een gezin. In zijn eentje filmde Ruud Lenssen (33) zijn ouders gedurende de laatste twee jaar dat zijn vader nog thuis kon wonen. Zijn werkwijze levert een zeer intieme film op waarmee Lenssen de worsteling rondom dementie en mantelzorg bespreekbaar wil maken: “De angst, de onzekerheid, de schaamte, de frustratie, het zit allemaal in de film. Om het vaak stille lijden van mantelzorgers zichtbaar te maken wilde ik die pijn zo eerlijk mogelijk weergeven. Ons zorgstelsel zit zo in elkaar dat er een enorme druk ligt bij mantelzorgers. In de film zie je wat dit voor een gezin betekent.”

De rode draad in ‘Wei’ is het paradijsje dat vader Jac heeft gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij.

Op 12 januari draait de documentaire ‘Wei’ eenmalig bij Cine Sneek. Tickets en meer info via: https://www.cinesneek.nl/movies/1312/17/wei