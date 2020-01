Lancering nieuw Fries muziekkanaal bij ontknoping Fryske top 100

Leeuwarden- Tijdens de uitzending van de Fryske top 100 op oudejaarsdag lanceerde Omrop Fryslân een nieuw online muziekkanaal voor Friestalige muziek: ‘Alles Frysk’. Op het online kanaal is 24 uur per dag muziek van Friese artiesten te horen. Natuurlijk ook de nummer een van de Fryske top 100 van 2019: Gurbe Douwstra met ‘Cliffs of Moher’.

Na de verrassende nummer een van 2018, ‘Ik wie smoar’ van Oele Plop, is de hoogste plek in de Fryske top 100 van 2019 weer voor ‘Cliffs of Moher’. Dat nummer stond al acht keer eerder op een. Op twee staat ‘Marije Maria’ van Reboelje en de top drie wordt compleet gemaakt met ‘In nije dei’ van De Kast (live). In totaal werden in 2019 mar liefst 41.125 stemmen uitgebracht op de Fryske top 100. De volledige lijst is te vinden op Frysketop100.nl.

Alles Frysk

Tijdens de uitzending van de Fryske top 100 lanceerden Harm Rozenberg en Gerke de Boer, leden van Folkkoor Rolling Home, het nieuwe online muziekkanaal ‘Alles Frysk’. Op dat kanaal is 24 uur per dag muziek van Friese artiesten te horen. Van De Hûnekop, Piter Wilkens en Griet Wiersma tot De Kast en The Bounty Hunters. Wim Brons is de stem van ‘Alles Frysk’ en een van redacteuren die de muziek voor het kanaal uitzoekt: “Ast ferlet hast fan Frysktalige muzyk, sûnder nijs of in presintator, dan moatst lekker ‘Alles Frysk’ opsette. We hawwe de kar út sa’n twatûzen titels. Fansels komme de hits dy’t ek yn de Fryske top 100 steane foarby, mar ek nûmers dy’t wat minder faak te hearren binne. Frysker wurdt it net!”. Alles Frysk is te beluisteren via Omropfryslan.nl/live en de Omrop-app.

