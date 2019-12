Schrijver Wim Daniëls naar Sneek

Sneek- Op woensdag 8 januari komt Wim Daniëls naar boekhandel Van der Velde voor een lezing over zijn onlangs verschenen boek Het dorp.

Wim Daniëls, “de meester van de vriendelijke humor en speelse gedachtekronkels” is vooral bekend als taalkundige. Hij werkte jarenlang bij Spijkers met koppen en heeft een groot aantal publicaties over taal en geschiedenis op zijn naam staan. Zijn boeken Mieters en Blits over de taal van de jaren vijftig en zestig waren grote successen. Later verschenen De taal van de fiets, De taal achterna, Koken met taal en Houdoe, allemaal heerlijk spitsvondige taalbeschouwingen. Daniëls schreef ook over De lagere school en De mulo en werkte mee aan Het grote geschiedenis leesboek voor kinderen. Op het moment reist hij door het land met zijn theatercollege ‘De wonderlijke wereld van de taal’.

In zijn nieuwste boek Het Dorp gaat Daniëls op zoek naar het vroegere dorp van voor 1970, langs de dorpscafés, de kleurrijke figuren en de plaatselijke politiek. Hij concludeert dat het dorp niet dood is, maar noodgedwongen is veranderd. “Het boek is een mengelmoes van nostalgische aspecten die met het dorp te maken hebben en de vraagstukken die er tegenwoordig spelen. Bij de nostalgie moet je denken aan zoiets als een zandweg tussen het koren door, waarover Wim Sonneveld al zong, de typische bomen van een dorp en de vroegere dorpsdokter die heel anders was dan de huidige dokter. Wat de actuele vraagstukken betreft, heeft een dorp te maken met politieke thema’s als gemeentelijke fusies en het verdwijnen van een dorpsschool” aldus Daniëls over zijn boek. Een prachtig portret van het dorp van weleer en van nu, vol herkenbare en hilarische verhalen, rijk geïllustreerd met prachtige foto’s. Een feest der herkenning voor iedere (ex) dorpsbewoner!

Wie: Wim Daniëls

Wanneer: woensdag 8 januari 2020, 20.00 uur

Waar: Van der Velde Boeken, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Toegang € 5,00 – reserveren gewenst