Rolling Home met Fries Om Utens voor 20ste jaar in Fryske Top 100

Sneek- Folkkoor Rolling Home uit Sneek, dat het afgelopen jaar zijn 25-jarig jubileum uitgebreid vierde, is met de klassieker Fries om utens op een zesde plaats geëindigd in de Fryske Top-100. Ze stegen in vergelijking met vorig jaar van de tiende naar de zesde stek.

Het succesnummer, ooit tijdens Simmer 2000 ontstaan, staat maar liefst 20 jaar in de Fryske Top-100. Een grote afvaardiging van Rolling Home zong het lied vanmiddag live in de studio van de Omrop.

Nummer 1 in de lijst werd dit jaar Gurbe Douwstra met het nummer Cliffs of Moher.

Er werden ruim 41.000 stemmen uitgebracht.