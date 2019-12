Blauwhuis-Wekenlange voorbereidingen door vele vrijwilligers, 400 deelnemers, prachtig weer en een swingend slotfeest waren alle ingrediënten die zaterdag voor een fantastische eerste editie van Strune troch Blauhús hebben gezorgd.

De tocht startte om 17:00 uur op de Jacobidyk waar de wandelaars muzikaal werden uitgezwaaid door de Swalkers. Via de spookachtige Sylroede ging het naar een stal waar een showdance uitvoering werd gegeven. Het vervolg ging door de weilanden richting Westhem. Opletten geblazen voor de drassige stukken. Een troubadour en breaklightdancers begeleiden de wandelaars. De tocht ging over smalle paadjes tussen sloten door, waar prachtig verlichte skûtsjes en paard stonden en een echt paard en wagen versierd met lichtjes en bellen zorgde voor een verrassend effect. De wandelaars liepen dwars door de St. Vituskerk en oude pastorie, waar een groot koor stond te zingen, en daarna ging de route na een “slokje” en prachtig versierde straten door de weilanden richting Greonterp.

Onderweg speelde de trekzakclub en branden gezellig de vuurkorven. De voetbalkantine was de plek om even op te warmen en een hapje te nemen, een band zorgde voor de nodige gezelligheid. Het vervolg ging langs en door een prachtige tuin en door smalle straatjes naar de St. Gregoriusschool, waar velen ooit zelf op school hebben gezeten. Via de school, waar men door twee lokalen liep en langs een Oekraïens driemanskoor naar sporthal De Singel. Hier draaide een fotopresentatie van de historische commissie van Blauhús. De stoet vervolgde hun pad door smalle steegjes naar het Teatskehiem om daarna dwars door het Teatskehús te lopen onder de tonen van Koperkabaal. Uiteindelijk via het krúspunt eindigde de tocht weer op de Jacobidyk.

Op het grote slotfeest van het Blauhúster skûtsje “de Freonskip” brandde de kachel, speelde een band en kon men gezellig napraten onder het genot van snert en een drankje en de woorden: “we ha lekker strúnd troch Blauhús”.