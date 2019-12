Sneek- Het oudste zilveren skûtsje is door familie Salverda uit Stavoren geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum! Na de restauratie zal het zilveren skûtsje een ereplaats in het museum krijgen.

Vanaf de zomertentoonstelling over het 75 jarig bestaan van de SKS is het skûtsje te bewonderen in het Fries Scheepvaart Museum.