Morgenmiddag Oliebollenconcert Rolling Home voor Odense huizen

Sneek- Het jubileumjaar wordt afgesloten met het jaarlijkse oliebollenconcert, dit keer op 28 december 2019 in het theater van Sneek met als gastmuzikant Piter Wilkens en Anneke Douma. Het concert wordt gepresenteerd dor Roelof Louwsma van Omrop Fryslân en de gehele netto opbrengst van de toegangskaarten dit jaar naar de Odense huizen in de provincie Fryslân.

Rolling Home koos voor dit goede doel omdat het geraakt was door het verhaal van Dirk Baron en zijn gezin, Dirk was verslaggever bij Omrop Fryslân die op 37 jarige leeftijd euthanasie heeft gepleegd daar hij alzheimer had.

Niets moet, alles mag Het Odensehuis is een plek waar je jezelf kunt zijn. Waar niets moet en alles mag. En waar je bovenal begrip en steun vindt als je met dementie te maken krijgt. Mensen met (beginnende) dementie en naasten zoals de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, buren en buurtbewoners. Iedereen is welkom. Het Odensehuis wil een uitgestoken hand bieden zodra iemand wordt geconfronteerd met dementie en een plek zijn waar gezelligheid en betrokkenheid de boventoon voeren.

De kaarten voor dit concert hebben de reguliere prijs van € 10,– per persoon maar kopers kunnen op de website van Theater Sneek (of aan de kassa) op vrijwillige basis ook meer betalen voor het goede doel.