Ik kan al le-zen letterbingo

Sneek-Kinderen in groep 3 leren ontzettend snel lezen. Al na een paar maanden leesonderwijs kennen zij de letters en kunnen zij korte eenvoudige verhaaltjes lezen.

De bibliotheek in Sneek organiseert op vrijdag 3 januari een letterbingo. Deze bingo wordt niet met cijfers, maar met letters gespeeld. Het gaat om de letters en klanken die beginnende lezers in groep 3 leren en rond deze tijd allemaal al kennen. Deze activiteit is alleen voor leerlingen uit groep 3. Er zijn leuke prijzen te winnen. Kaarten zijn te koop via www.bmf.nl/letterbingo of aan de balie van de bibliotheek

Leden betalen €2,00 en niet leden €4,00. Lid worden is gratis voor kinderen tot 18 jaar.