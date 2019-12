Con Amore Musica zingt Gerben Rypma Siedkerlen

Blauwhuis- Schilder dichter Gerben Rypma (1878-1963) heeft ruimt 400 Siedkerlen (siswizen) geschreven. Zoals ‘Wiersizze is better praat as wierprate’ en ‘Wa’t neat ferlanget, besit it measte’.

De Siedkerlen zijn door componist Feike van Tuinen op muziek gezet en worden zaterdag 28 december 20.00 uur in de Sint Vituskerk te Blauwhuis gezongen; dan voert Con Amore Musica “It is de leafde dy’t ús bynt” uit. Uitvoerenden zijn: het Kamerkoor Con Amore Musica uit Bolsward o.l.v. Gerben van der Veen en de solisten: Ben Brunt en Christy Luth. De musici zijn: het houtkwintet BlaasVaak en Nienke van Leijden op harp en Jan de Jong op het harmonium en slagwerker Simon Leeverink.

De titel van het concert is een tekstregel uit het stuk “de lêste dagen fan it jier”. De lêste dagen fan it jier, een introductie door Baukje Wytsma.

De dagen sûnder striid binne de ljochte dagen,

nei djippe tsjusternis skynt altyd wer it ljocht,

al bliiuw’ wy ûnderweis mei tûzen fragen,

it is de leafde dy’t bynt op dizze tocht…

Sicco Rypma van de Blauhúster Gerben Rypma Stichting: “Componist van Tuinen hat de Siedkerlen prachtich en ferrassend bewurke, we hawwe se jierren lyn foar it earst heard. Unyk dat Con Amore Musica it no oppakt. Wat ús oanbelanget dogge we der mear mei’.

Foto Sicco Rypma