Vrijwilligers zijn de motor achter de culturele sector

Sneek- Bij de overdracht van de titel Culturele Hoofdstad van Europa bedankte voormalig Burgemeester Crone maar liefst 60.000 vrijwilligers. Actieve Friezen die zich op eigen initiatief hebben ingezet om de evenementen van Culturele Hoofdstad tot een succes te maken.

Om deze energie vast te houden en te laten groeien lanceert de organisatie Cultuurvrijwilligers een flitsend online platform. Het brengt vrijwilligers en culturele organisaties & events in Fryslân bij elkaar op www.cultuurvrijwilligers.nl. Ook op Social Media zijn ze te vinden.

Cultuurvrijwilligers is er voor musea, (sport)evenementen, festivals, podiumkunsten, bibliotheken, monumenten en expo’s. Vrijwilligers vinden er een groeiend aanbod, met functies die uiteenlopen van hospitality tot verkeersbegeleiders, administratie en techniek. Momenteel vind je er al vacatures voor Theatervoorstelling de Joodse Bruiloft, de BronSnijder Triatlon Friesland, de WinterFiets Elfstedentocht, Vuurspektakel Cie Carabosse, Loop Leeuwarden en De Zilveren Bal.

Het platform is ook een ode aan de vrijwilliger. Zij zijn de motor achter de culturele sector, linksom of rechtsom: zonder vrijwilligers geen cultuur. Daarnaast wil Cultuurvrijwilligers benadrukken hoe leuk vrijwilligerswerk is! Je helpt elkaar, doet nieuwe contacten en ideeën op en hebt een leuke tijd samen! We willen met het platform vrijwilligerswerk laagdrempelig maken, om ook mensen aan te spreken die nog niet eerder vrijwilligerswerk gedaan hebben.

Cultuurvrijwilligers is een initiatief van Kiki Merkies en Heleen Hofstra. Het is ontstaan uit waardering voor loyale en enthousiaste mensen die zich vrijwillig inzetten om Fryslân levendig te houden! Partners van dit initiatief zijn LF2028 en Common Ground Common Sense. Door het delen van hun netwerk steunen zij Cultuurvrijwilligers.