Tentoonstelling in Schaatsmuseum: De Elfstedentocht in Dickensville stijl

Hindeloopen- In de periode tussen kerst en oud en nieuw organiseert het Schaatsmuseum in Hindeloopen ieder jaar een leuke activiteit. Dit jaar is er speciaal een prachtige tentoonstelling ingericht.

Exact honderd jaar na het oprichten van de Vereniging De Friesche Elf Steden is het idee bij Peha ontstaan om de bekende miniatuur huisjeslijn “Dickensville” aan te vullen met de Elfsteden serie. Een complete serie miniatuur huisjes en schaatsers die de tocht der tochten weerspiegelt: “De Elfstedentocht”.

In een vitrine in het museum is de Elfstedenroute levend gemaakt door de huisjes en bijzonderheden van de Elfstedentocht in te richten in Dickens stijl. De tentoonstelling startte op 20 december en is te bezichtigen tot 1 maart 2020.

Bezoek het Schaatsmuseum tijdens de feestdagen

De entree in de periode van 26 december t/m 31 december is gratis.

Het Schaatmuseum van Hindeloopen is de gehele kerstvakantie dagelijks geopend van 10.00 – 18.00 uur, uitgezonderd eerste kerstdag en nieuwsjaarsdag.