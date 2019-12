Van Dik Hout in Het Bolwerk: Muzikale vitaliteit!

Sneek- Baffff! Nee het gaat hier niet over het kickboks gevecht tussen Badr en Rico van gisteravond, maar over het concert dat Van Dik Hout in Het Bolwerk gaf: Top!!

Met twee uitroeptekens. Baffff, omdat het een optreden was dat van morgenvroeg bij mij nog even na dreunt. Dat Van Dik Hout al sinds het midden van de jaren ’90 garant staat voor kwalitatieve Nederlandstalige popmuziek moge bekend zijn.

Het zal ongetwijfeld mee gespeeld hebben dat het publiek in de Sneker Poptempel een hoog 40+ gehalte had. Maar ze genoten met volle teugen van deze nog altijd toonaangevende Nederlandse band van de Nederpop. Een terecht uitverkocht huis.

Zittend op een hoge kruk, aan de rand van de zaal ging dat in ieder geval voor mij op. De speciale tour, de groep timmert al 25 jaar muzikaal aan de weg, deed dus gisteravond Het Bolwerk aan. Wat een vitaliteit nog altijd. Niks geen uitgebluste indruk, het plezier spatte eraf. Het sfeertje vond ik enorm relaxed, uiteraard ook volop herkenning bij klassiekers als ‘Alles of niets’, ‘Tot jij mijn liefde voelt’, ‘Houten hart’ en niet te vergeten het massaal meegezongen ‘Stil in mij’. Puur genot!

Maar ook het inmiddels al bekende ‘Eén nacht eeuwigheid’, een nieuwe hit, laat zien dat Van Dik Hout nog steeds niet aan het afbouwen is. Frontman Martin Buitenhuis is de verpersoonlijking van de muzikale vitaliteit, een rasartiest die van zijn publiek geniet en dat werkt dus wederzijds. Deelgenoot worden van…, zo zou ik het willen omschrijven. Deelgenoot van de muzikale avonturen, zoals de band die nu al 25 jaar beleeft. Niks geen tussendoortje in de provincie en plichtmatig je repertoire afspelen, nee meer dan anderhalf uur vol gas geven, pure rock met poëtische teksten. Kortom, ik heb genoten!

Tekst en foto’s Henk van der Veer