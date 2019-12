Engelen op de preekstoel van het kerkje in Goënga

Goënga- En er was geen plaats meer…in de kerk van Goënga! Er was vanmiddag tijdens het Groot Kerstconcert in de dorpskerk van Goënga zo’n toeloop van publiek dat het Projectkoor uit IJlst, naast muziektheater Tinto, The Christmas Voices en gelegenheidsduo pastoor Peter van der Weide & Jan Kuipers het eerste gedeelte van het evenement niet eens bij konden wonen.

De koorleden namen hun toevlucht in de Kosterij om zodoende nog maar een aantal plekken vrij te maken voor mensen die het concert wilden bezoeken. Met 150 bezoekers konden er uiteindelijk niet meer mensen in het sfeervolle (prachtige kersversiering!!) kerkje.

Welmoed Blanksma

De gelukkigen die wel een plaatsje hadden weten te bemachtigen kregen waar voor hun ponkjegeld, want er werd vol overgave gezongen. Het al eerdergenoemde Projectkoor onder leiding van Jan Blanksma verraste met een uitstekend optreden en een uitstekend debuterende soliste Welmoed Blanksma. Inderdaad een dochter van.

Dat muziektheater Tinto, The Christmas Voices en het gelegenheidsduo Van der Weide & Kuipers ondertussen hun muzikale (kerst)sporen hebben nagelaten mochten honderden bezoekers tijdens Heel Sneek zingt…Kerstliederen al ervaren. Vanmiddag gingen ze in reprise, net als de doedelzakspeler Niels Felius uit Leeuwarden die ook nu weer aanwezig was. De leiding was in vertrouwde handen van Age Bootsma.

Al met al een topmiddag, waar het kleine Goënga liet zien dat ze tot grootste dingen in staat zijn!

Tekst en foto’s Henk van der Veer