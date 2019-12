Lokkich Nijjjier-kuiertocht in Rysterbosk voor frisse start

Rijs – Er is alweer een nieuw jaar begonnen! De tijd vliegt zo snel voorbij dat we niet moeten vergeten om het nieuwe jaar te vieren. Kom jij naar ons feestj op zondag 5 januari van 9.30 – 11.30 uur? Het is natuurlijk weer tijd voor de goede voornemens, waaronder meer wandelen in de natuur! Daarom organiseren wij den ‘Lokkich nijjier’- wandeling in het Rysterbosk. Kleed je lekker warm aan, want we gaan een frisse start maken. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis en niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-)

Het Rysterbosk is een oud wandelbos met een prachtig golvende ondergrond. Het bos bestaat voor het grootste deel uit loofbos, met veel eiken en mooie beuken. De naaldbomen, zoals de grove den, worden langzaam vervangen door loofbomen. Daarnaast staat er ook nog een bijzondere boom tussen, namelijk de wintereik. Deze soort komt niet veel voor in Nederland. Schrik niet, maar het is zomaar mogelijk dat we reeën of eekhoorntjes tegenkomen!

Agenda:

Excursie: ‘Lockkich Nijjier’- wandeling in het rysterbosk voor frisse start

Datum: zondag 5 januari van 09.30 tot 11.30 uur

Locatie: Rijs (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de ledenpas gratis en

niet-leden betalen € 4,- (kinderen t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/activiteiten/ of 0511 – 53 96 18

Foto Dico de Klein /It Fryske Gea