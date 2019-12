Leeuwarden- 64 Friese Rijksmonumenten krijgen subsidie van de provincie. Restauratie, herbestemming en onderhoud is hierdoor mogelijk. Het gaat om een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro. Als voorbeelden van de projecten die subsidie krijgen: Molen De Jager (€ 9000,-) in Woudsend;Doris Mooltsje in Oudega (€ 7478). De orgel in de kerk van Gauw krijgt een subsidiebedrag van € 30.371