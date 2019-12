Theaterprogramma Sneek, Week 52

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Het Zwanenmeer

Charkov City Opera & Ballet met groot orkest

Liefhebbers weten: in 1885 veranderde de balletwereld. Dat jaar werd namelijk het Zwanenmeer in een bewerkte uitvoering van het befaamde trio choreografen Pepita en Ivanov en componist Tjaikovski opgevoerd. ‘Ballet wordt nooit meer hetzelfde’, zuchtten toeschouwers die avond bewonderend.

Het Zwanenmeer is het romantische liefdesverhaal tussen Odette en prins Siegfried. Odette, koningin van de zwanen, is samen met andere jonge, onschuldige meisjes betoverd door Rotbart. Zij leven als zwanen en nemen alleen rond middernacht hun menselijke vormen aan. Enkel zuivere liefde kan de betovering doorbreken. Rotbart probeert via zijn dochter Odile, die als twee druppels water op Odette lijkt, tussen de geliefden te komen.

Dans // ma 23 december // 20.15 uur // € 35,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Magic Unlimited

It’s Magic

Was het vroeger vader Hans die ons duizelingwekkende trucs liet zien in de Noorderkerkzaal, nu nemen zijn zoons het magistraal over in de Tüöttenzaal! Tijdens deze spectaculaire theatershow nemen de drie illusionisten Oscar, Renzo & Mara je mee naar een wereld vol fantasie en dromen.

Razendsnelle illusies en wonderlijke acts wisselen in hoog tempo af met andere grootse visuele effecten.

Theatershow // vr 27 december // 19.00 uur // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Crazy Pianos

Guilty Pleasures Sing-a-Long

De zingende, swingende en humoristische muzikanten van Crazy Pianos weten als geen ander hoe ze een zaal op zijn kop kunnen zetten. Bereid je voor op een rit in een muzikale achtbaan met de allergrootste guilty pleasures tijdens een spetterend nieuw meezing-programma.

Een spectaculaire show vol muzikale hoogstandjes op de drums, saxofoon en natuurlijk de brandweerrode piano’s, waarbij stilzitten én je mond houden geheel onmogelijk is.

Muziek // zo 29 december // 20.15 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400