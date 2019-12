De enige, echte Dicky van der Werfpet nu in Fries Scheepvaart Museum

Sneek- Het Fries Scheepvaart Museum is zeer vereerd met de enige echte Dicky van der Werfpet, die sinds kort aan de collectie is toegevoegd. De pet werd gedragen door Dicky van der Werf (Sneek 1917-2004) die zich op vele fronten verdienstelijk heeft gemaakt voor de Sneker samenleving en het skûtsje de Sneker Pan. Dicky zonder pet was een ondenkbare verschijning. Hij droeg hem altijd.

Nadat op 8 mei 1993 het Dicky van der Werffonds werd opgericht door het Sneker bedrijfsleven en de stichting “De Sneker Pan”, met als doel het Sneker skûtsje financieel te ondersteunen, wordt eenmaal in de twee jaar een onderscheiding uitgereikt in de vorm een klein model van de beroemd geworden “Dicky pet”.

In het FSM hadden ze al een aquarel van Dicky van der Werf met pet en een speld in de vorm van de pet, maar nu hebben ze dus ook de echte pet! Mooier kan het niet.

Voor de eerste foto heeft de pet in de skûtsjezaal even aan een deurtje van de skûtsjeroef gehangen. Op de tweede foto is de aquarel te zien en op de derde de speld.

Bron: fb Fries Scheepvaart Museum