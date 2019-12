Site over ‘Sneek 75 jaar vrij’ nu online

Sneek- De site over ‘Sneek 75 jaar vrij’ is online. Vanaf vandaag kunt u hier alle informatie vinden over 75 jaar Sneek vrij! Het eerste bericht staat hieronder, er zullen nog vele volgen. Vandaag in GrootSneek een uitgebreid interview met een viertal vrijwilligers.

Check: www.sneek75jaarvrij.nl

voor nog meer informatie

De bevrijding van Sneek van de Duitse bezetting was op 15 april 1945.

Dat is in 2020 75 jaar geleden. Daarom gaan wij in de periode van 15 april tot en met 5 mei 2020 tal van herdenkingsactiviteiten organiseren.

Die activiteiten zullen echter niet alleen gericht zijn op herdenken en feestvieren, maar óók op leren van het verleden en op vooruitzien.

Verder zijn de herdenkingsactiviteiten bedoeld om het gemeenschapsgevoel van de Snekers, in onze stad ut Sneker gefoël genoemd, te versterken. De belangrijkste doelgroepen van de door ons te organiseren activiteiten zijn de gehele Sneker bevolking en het onderwijs in Sneek.