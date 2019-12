Jan Tijsma over landschap en natuur in Zuidwest Fryslân in Seniorcafé Bibliotheek Sneek

Sneek- Woensdag 8 januari om 10.15 komt Jan Tijsma in het Seniorcafé vertellen over de prachtige natuur in Zuidwest Fryslân. Jan Tijsma vertelt met mooie beelden het verhaal over het ontstaan van het landschap van Zuidwest Fryslân en sluit af met een kleur-en klankrijke audiovisual, waarin het landschap, de stadjes, dorpen en de natuur rijkelijk aan bod komen. Samen met de zorgvuldig gecomponeerde muziek voltrekt zich voor uw ogen een aaneenschakeling van beelden zoals u ze nog nooit eerder over het Landschap Zuidwest Fryslân heeft gezien.

Wat is het Seniorcafé? 55-plussers kunnen iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het leescafé van bibliotheek Sneek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Elke eerste woensdag van de maand wordt speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd Alle senioren zijn welkom vanaf 10.15 uur. De toegangsprijs is € 1,- inclusief koffie of thee.

Het Seniorcafé is een activiteit die aangeboden wordt in het “Giest Mei” programma. Giest Mei? – Ga je mee is gewoon wat het lijkt te zijn: een oproep om samen naar het theater, naar het museum of naar de bibliotheek te gaan. Het is voor 55-plussers die alleen thuis zitten, alleen een ronde maken door het museum of die één kaartje kopen voor een voorstelling. Giest mei? is een leuke manier om andere mensen te ontmoeten en samen van cultuur te genieten!

