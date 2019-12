Broken Brass en Ruben Hein spelen op jong talentfestival VERS!

Sneek- Broken Brass en Ruben Hein treden zaterdag 8 februari op tijdens VERS. Het jaarlijkse muziekfestival in Sneek wordt georganiseerd door Cultuur Kwartier Sneek. Talentvolle popbands uit de regio vormen traditiegetrouw de hoofdmoot. Daarnaast zijn er optredens van gevestigde namen, al dan niet samen met de aanstormende muzikanten. De zevende editie van VERS! staat in het teken van ‘zelf creëren’. Rond het thema zijn er workshops onder leiding van Broken Brass en Ruben Hein. Het festival begint om 19.00 uur.

Optredens Tot na middernacht vinden er meer dan dertig optredens plaats bij Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium. Broken Brass en Ruben Hein (met band) treden op in de grote zaal van Poppodium Bolwerk. Broken Brass is next level brass. Energiek en explosief. Een mix van aanstekelijke brass met de flow van hiphop, de drive van electro en de energie van rock ‘n’ roll. Zanger/pianist/componist Ruben Hein is een gerenommeerde naam in de Nederlandse jazz-popwereld en heeft inmiddels vijf albums op zijn naam staan. Hij werd landelijk bekend dankzij zijn deelname aan Wie is de Mol? in 2018. Verder hebben de Bogerman Bigband, de aanstormende Friese trompettist Jurgen Schotanus met zijn band Muti Marane en enkele (big)bands uit het Duitse Leer en Nordhorn hun komst aangekondigd. Maaike Boonstra (trompet) en Fokelien Looijenga (saxofoon), oud-leerlingen van Kunstencentrum Atrium, spelen als het duo Ladybirds eigen stukken en originele bewerkingen van jazzstandards. Het grootste deel van het VERS!-programma zal bestaan uit aanstormend Fries talent. Onder meer de bands Skarnepeoples, Black Out en Boys Squad XL gaan op een van de zes podia spelen.

In januari 2020 wordt het gehele programma bekend gemaakt. Zelf creëren In het kader van het project The Stage is Yours presenteren enkele jonge makers op VERS! hun productie. The Stage is Yours is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek om jongeren te betrekken bij het vormgeven van het culturele aanbod in Sneek en omstreken. Hierbij zetten jongeren eigen, nieuwe producties neer. Zo laat theatermaker Jovan Smilda, voormalig leerling van MUZT Musicalopleiding, tijdens VERS! stukken van zijn theatervoorstelling Beste Jonas zien.

Workshops ’s Middags wordt in drie workshops aandacht besteed aan zelf creëren. Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium organiseren samen een workshops singer-songwriting. Daarnaast geeft Ruben Hein een praktijkles over hoe je als band een sterke popsong maakt. Beide workshops vinden plaats bij Poppodium Bolwerk. In de Noorderkerkzaal is er ‘s middags een workshop van het Keunstwurk-project Fulkaan. Het doel van Fulkaan is om jong muziek-, dans- en theatertalent de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot hoog niveau binnen Friesland. Zij kunnen meedoen aan workshops, ateliers, zomerkampen en masterclasses. Tijdens de VERS!-workshop van Fulkaan gaat Broken Brass met Friese blazers en slagwerkers enkele ‘hard hitting brass power’-composities instuderen. Deelnemers moeten minimaal twee jaar les hebben gehad en bladmuziek kunnen lezen. ‘s Avonds verzorgen de deelnemers met Broken Brass de opening van VERS!

Website Meer informatie over VERS!, zoals het programma van het festival en de (aanmelding voor de) workshops, is te vinden op cultuurkwartier.nl/vers. Daarnaast is er een Facebook-pagina: facebook.com/versfestival. Via beide kanalen wordt in de aanloop naar VERS! het blokkenschema bekend gemaakt.

Datum/tijd: Zaterdag 8 februari 2020, vanaf 19.00 uur Locatie: Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium Entree: 9,00 euro (kaartverkoop via hetbolwerk.nl, theatersneek.nl en aan de kassa)