VVV Waterland van Friesland zoekt mensen in Zuidwest Friesland die willen meewerken aan Songfestival introductiefilmpjes

Sneek- De VVV van Zuidwest Friesland doet een oproep: meld je in grote getalen aan bij het Songfestival. Het Songfestival zoekt namelijk mensen die deelnemers willen verwelkomen met een mooie activiteit, bij hun sportclub, vereniging of bij hun toeristische onderneming. Dit wordt gevraagd door het Songfestival in verband met de ‘postcards’. Oftewel de korte introductiefilmpjes waarin de deelnemers traditioneel worden voorgesteld.

“Wat zou het fantastisch zijn als we op deze manier Waterland van Friesland kunnen laten zien aan 186 miljoen tv-kijkers. Ideeën zijn meezeilen op een skûtsje, fierljeppen, knuffelen met een Friese koe, kitesurfen, varen onder de brug door terwijl je geld in het klompje doet, kaatsen, samen oranjekoek bakken, meezingen met een koor of een bijzondere activiteit in een museum,” oppert Grietje Hoekstra die verantwoordelijk is voor de promotie van Waterland van Friesland. “Maar we roepen ook vooral iedereen op om zijn of haar creativiteit de vrije loop te laten gaan.”

Opgeven kan nog tot en met eind dit jaar op www.songfestival.nl