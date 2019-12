Volop genieten bij Singing Swinging Poëzie Lewinski

Sneek- Zo’n vijftig liefhebbers genoten op zondagmiddag 15 december van gedichten, verhalen en prachtige muziek in theatercafé Lewinski te Sneek. Het was zoals gewoonlijk een zeer gevarieerde middag in het sfeervolle Lewinski.

Annemiek Zijlstra speelde met haar kwartet een aantal jazzklassiekers, terwijl Marten Visser (organisatie), Iris Yasmin, Heleen Wagemans, René Alberts, Janna van der Meer en Melvin van Eldik voordroegen uit hun werk, al dan niet muzikaal ondersteund door henzelf of anderen. Met recht een prachtige afsluiting van een mooi jaar voor Stichting FryX.

Foto’s Anton van Dijk