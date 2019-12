Gemeente SWF spendeert € 63 per inwoner aan cultuur

Sneek- Bijna twee derde (11 van de 18) van de Friese gemeenten geeft minder geld uit aan cultuur, dan het landelijk gemiddelde. Het culturele hoofdstadsjaar zit nog vers in het geheugen en er zijn grote ambities om die culturele bloei in stand te houden, maar in de cultuurbegrotingen van de Friese gemeenten is van dat streven niets terug te zien.

Omrop Fryslân zocht uit hoeveel Friese gemeenten in 2019 aan cultuur uitgaven ten opzichte van andere, evengrote gemeenten in het land. Meer dan de helft van de Friese gemeenten scoort onder het landelijk gemiddelde.

De best en de minst scorende gemeenten vallen beide in de categorie van gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners. Gemiddeld wordt er in een dergelijke gemeente 50 euro per inwoner aan cultuur besteed. De gemeente Súdwest-Fryslân scoort het beste in Fryslân: de gemeente spendeert 63 euro per inwoner aan cultuur. Buurgemeente De Fryske Marren heeft ook tussen de 50.000 en 100.000 inwoners, maar is met slechts 15 euro per inwoner aan cultuur de minst scorende gemeente.

Bron: www.omropfryslân.nl