1700 bezoekers kerstconcert LET it SNOW!

Sneek- Maar liefst 1700 bezoekers bezochten afgelopen weekend het kerstconcert van Cultuur Kwartier Sneek (CKS). Aan de familievoorstelling LET it SNOW! deden een groot aantal leerlingen, cursisten en docenten van Kunstencentrum Atrium mee, waaronder twee koren en MUZT Musicalopleiding. Tevens werd er gedanst door de talentklassen klassiek ballet en Young Dance Explosion.

Er waren afgelopen weekend twee voorstellingen op zaterdag en een op zondag. Medewerkers en vrijwilligers van Cultuur Kwartier Sneek leverden voor en achter de schermen op allerlei manieren een bijdrage aan de voorstelling, onder andere op het gebied van licht, geluid, decors, kap en grime. De artistieke leiding van LET it SNOW! is in handen van Iréne Martin. De arrangementen zijn gemaakt door Willem Aukema.

Foto’s: Ronald Mors