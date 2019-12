Blauwhuis- Op 28 december 2019 organiseren 4 enthousiaste dames, in samenwerking met de bemanning van het skûtsje fan Blauhús “de Freonskip”, het wandelevenement Strune troch Blauhús. Een gezellige lichtjestocht met een feestelijk einde om samen te genieten van Blauhús en zijn omgeving.

Op dit moment wordt er achter de schermen door vele vrijwilligers hard gewerkt om de tocht tot een onvergetelijk succes te maken.

Op 28 december start vanaf 17:00 uur de wandeltocht in en rond Blauwhuis. De tocht leidt u door weilanden, nauwe steegjes, bijzondere plaatsen, kenmerkende gebouwen (niet alledaags toegankelijk) en onderweg wordt u onder meer verrast door muziek, theater, licht in diverse vormen, een stukje historie en een zeer oude, nog authentieke, kerststal.

De tocht is ongeveer 5 km lang en zal ca. 2 uur duren. Jong en oud is van harte uitgenodigd. Gezien de route, waarbij delen door het weiland gaan, is het verstandig om goed schoeisel te dragen.

De kaartverkoop is inmiddels gestart via de site van Blauhús. (www.blauhus.nl).

Er is een maximum aan het aantal deelnemers die mee kunnen doen aan het evenement. Helaas VOL=VOL. Dus wees erbij!!

Via de site (www.blauhus.nl) zal regelmatig informatie over het evenement worden gedeeld.