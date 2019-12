Strijkkwartet ‘Charenton Ensemble’  in de kerk van Goënga

Goënga- Op zaterdag 28 december a.s. verzorgt het strijkkwartet ‘Charenton Ensemnble’ een concert in het kerkje van Goënga. Aanvang van het concert is 16.00 en de toegang is gratis. Na afloop is er het traditioneel ‘ponkje’, waar bezoekers een gift in kunnen deponeren voor de onkosten. Het strijkkwartet bestaat uit 4 fantastische muzikanten. Ze gaan een spectaculair concert geven met werken van Puccini en Beethoven en o.a. een prachtige bewerking van het nummer Yesterday van de Beatles.

Violist Jeroen Dupont

Hij kreeg zijn vioolonderricht van Herman Krebbers en Vera Beths aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In 2008 behaalde hij zijn diploma met onderscheiding. Aan de Accademia Chigiana in Sienna volgde hij masterclasses bij de Italiaanse virtuoos Giuliano Carmignola. Hij soleerde bij verschillende grote orkesten in Nederland waaronder het Concertgebouw Kamerorkest. Voor het Nationaal Ballet vertolkte hij Extase voor een nieuwe choreografie van Toer van Schayk. Als componist schreef hij vioolduo’s en een divertimento voor strijkorkest.

Violist Margot Kolodzjiej

Begon op 7 jarige leeftijd met vioolspelen. In 2004 toegelaten tot de school voor jong talent, onderdeel van het kon. conservatorium Den Haag. 2012 Bacheloropleiding Conservatorium A’dam 2016 Bachelordiploma daarna Master Cum laude.. Ze heeft eigen ensembles. Zij is 1e violist bij het Vondel Ensemble. Margot heeft haar eigen kwartet en pianotrio. Ze trad meerdere malen op in het Concertgebouw, op Radio 4 en op TV bij o.a. Podium Witteman. Concertmeester van het Nationaal Jeugdorkest in 2017. Ze volgde diverse masterclasses.

Altviolist Anna Magdalena den Herder

Anna studeerde cum laude af aan het conservatorium van Amsterdam. Daarna werden lessen gevolgd bij diverse bekende docenten. Zij soleerde met orkesten in diverse grote zalen o.a uitvoeringen van Mozarts Sinfonia Concertante. Anna won prijzen bij concoursen.

In kamermuziek bezetting speelde ze nationaal en internationaal met internationale bekende violisten, cellisten enz.. Zij was gastaanvoerder bij het Residentieorkest, Philharmonie Zuid-Nederland, Gelders Orkest en het Nederlands Kamerorkest. Als jong talent aanvoerder bij het Ned. Jeugd strijkorkest en het Jeugdorkest Nederland. Ze nam meerdere malen deel aan European Union Youth Orchestra, daarmee reisde ze door heel Europa. Anna speelt op een prachtige altviool uit 1766, gebouwd door Johannes Cuypers.

Cellist Sebastiaan van Halsema

Werd reeds op 12 jarige leeftijd in de Jong Talentklas van het Amsterdams Conservatorium aangenomen. Hier studeerde hij zes jaar bij Maarten Mostert. Na zijn vervolgstudie aan de Guildhall School of Music & Drama te Londen bij Louise Hopkins studeerde hij cum laude af en ontving het prestigieuze Concert Recital Diploma. Later volgde hij verschillende masterclasses over de gehele wereld. In 2003 won hij het Prinses Christina Concours. Hij soleert regelmatig met orkesten en sinds 2012 is hij eerste cellist in het Orkest van het Oosten ( bij velen inmiddels vooral bekend door het tv programma Maestro). Tevens is hij sinds begin 2019 solocellist van het ASKO-Schönberg ensemble.