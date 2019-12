Twinkling Tears & MATCH live in De Zwaan in Makkum

Makkum – Er staat weer muzikaal avondje gepland in Café Restaurant De Zwaan in Makkum. In het laatste weekend voor de kerst geeft “Twinkling Tears” samen met de band “MATCH live” een dubbel optreden waar de sfeervolle wave/pop/rock van Twinkling Tears en de rock covers van MATCH live de boel flink op de kop gaan zetten.

Vrijdag 20 december

Aanvang 21.00 uur

Café Restaurant De Zwaan

Plein 1, Makkum.

Twinkling Tears is een energieke Pop/Rock/Wave formatie met een Eighties-Sound. De 7-koppige band bestaat uit:

Vocals – Anne Bauke Terpstra

Gitaar – Gerrit de Haan

Bas – Rense Veenstra

Drums – Bart vd Zee

Backing vocals – Marjan Jonkman

Backing vocals – Karin Reijns

Toetsen – Marco Spijkstra

MATCH live is een relatief nieuwe rock-cover-band, maar met ervaren bandleden die elkaar gevonden hebben in het voor de fun spelen. Hun doel is om er een gezellige avond van te maken met de hits van toen en nu.