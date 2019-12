Zeg Roodkapje waar ga je heen? Naar Theater Sneek!

Sneek- Na successen met Assepoester en De Prinses op de Erwt brengt Langhout Theaterproducties dit jaar het sprookje Roodkapje naar de Nederlandse theaters. Langhout Theaterproducties heeft haar kenmerkende twist over het bekende verhaal van de gebroeders Grimm gegoten. De hoofdrollen worden gespeeld door Thomas Kuipers (o.a. The Addams Family) en Kylian de Rooij (o.a. Assepoester en Deep Ocean Monsters). Roodkapje is een vrolijke voorstelling met leuke liedjes en heerlijke humor voor jong en oud! De voorstelling is op 5 januari 2020 om 14:30 uur te zien in het Theater Sneek.

Roodkapje

Fake Vonk is met zijn camera op zoek in het bos. Hij wil een interview met de wolf, die zich in Nederland heeft gevestigd. Als hij de wolf heeft gevonden, blijkt deze aardig, en helemaal niet zo gevaarlijk als iedereen denkt. De Wolf schijnt helemaal gek te zijn op breien! Maar hoe zit het dan met de zeven geitjes? En met de drie biggetjes? En wat te denken van het verhaal over Roodkapje?

Naast Thomas Kuipers en Kylian de Rooij worden de overige rollen gespeeld door: Annebeth Moolenburgh, Marieke Goemans en producent van de voorstelling Hans Langhout. De regie is in handen van Benno Hoogveld en muziek is gemaakt door Jasper Westerhof. Praktische informatie Roodkapje is op 5 januari 2020 om 14:30 uur te zien in het Theater Sneek. Voor meer informatie en tickets kijk op https://theatersneek.nl/voorstelling/roodkapje/