SPEELscheepjes route tijdens kerstvakantie

Sneek- In de kerstvakantie is er voor het hele gezin een route door het Fries Scheepvaart Museum uitgezet, met leuke opdrachten voor jong en oud. Deze keer is het thema SPEELscheepjes.

Het begint al in de hal waar ons fantastische legoschip is te bewonderen.

De route eindigt in het Kindermuseum, waar twee levensgrote speelschepen een ieder uitnodigen om in te stappen en weg te varen. Ga zeilen in de Friese schouw, help met roeien in het Vikingschip of ga samen met je vader, moeder, opa of oma aan de slag om je eigen schip van lego of kapla te bouwen.

Veel speelplezier!

Openingstijden kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is het museum geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en op zondag en tweede Kerstdag van 12.00 – 17.00 uur.

Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 16

8601 BH Sneek

www.friesscheepvaartmuseum.nl

info@friesscheepvaartmuseum.nl

Foto Sonja Hylkema