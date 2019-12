Professor D is het zat: Kindervoorstelling in de kerstvakantie

Workum- NUT Workum organiseert samen met de Klameare en de bibliotheek weer een kindervoorstelling in de kerstvakantie. Dit keer komt Professor D op donderdagmiddag 2 januari naar Workum.

Professor D is de briljantste, geniaalste, mega intelligente slimkees van de 21e eeuw. Je gelooft werkelijk niet als hij je zijn uitvindingen laat zien! Maar wat heb je daaraan, als je iedere morgen in je eentje aan de ontbijttafel zit? Helemaal niets! En daarom is Professor D het zat. Het is tijd voor actie! Hij gaat op reis met zijn tijdmachine.

Met zijn tijdmachine reist professor D door het verleden, heden en toekomst. Op zoek naar de schat, met een hele oude kaart op zak, om even later een jonkvrouw te redden uit de klauwen van een draak!

Als het Professor D even niet meezit, dan zorgen zijn uitvindingen wel voor een oplossing. Hoe spannend is dat?!

Een eigentijds sprookje vol goochelarij, magie en humor, voor kinderen vanaf ca. 5 jaar.

Professor D is het zat! – Kindervoorstelling

Donderdag 2 januari 2020, aanvang 15.00 uur Kultuerhús Klameare, Merk 1 te Workum

Kaarten inclusief een consumptie € 5,00 per bezoeker