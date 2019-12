Fulkaan en VERS! Festival presenteren workshop met Broken Brass

Sneek- Broken Brass geeft tijdens VERS Festival in Sneek een uniek inkijkje in de sound van de band. Op zaterdagmiddag 8 februari worden (amateur)muzikanten uitgedaagd om op een nieuwe manier naar hun instrument te kijken. Tijdens de VERS!-workshop van Fulkaan gaat Broken Brass met jonge Friese blazers en slagwerkers een aantal hard hitting brass power-composities instuderen. De workshop is van 14.00 tot 17.00 uur. ‘s Avonds verzorgen de deelnemers aan de workshop met Broken Brass de opening van het jong talentfestival VERS!.

Workshop

De workshop is geschikt voor alle koper- en houtblazers, drummers en percussionisten. De workshop is uitdagend voor zowel jeugd als volwassenen en geeft niet alleen een dosis energie en speelplezier, maar laat ook ruimte voor improvisatie, eigen inbreng en creativiteit. Er wordt gewerkt aan (een van de) nummers uit het ‘Broken Brass Songbook’ en dit resulteert uiteindelijk in een gezamenlijk optreden. De workshop wordt gegeven door de bandleden van Broken Brass. Alle deelnemers worden begeleid door een workshopleider van hun eigen instrument en kijken mee over de schouder van de andere instrumenten.

Fulkaan

Fulkaan is talentontwikkelaar voor HaFaBra in Friesland. Jongeren vinden bij Fulkaan het hele jaar door inspiratie, kennis en plezierige ontmoetingen. Bij de jaarlijkse 5-daagse Summer Academy doen jonge muzikanten, zangers, dansers en acteurs waardevolle les-, podium- en levenservaring op. Daarnaast organiseert Fulkaan met regelmaat projecten, workshops en masterclasses, gericht op talentontwikkeling.

Aanmelden is gratis en kan via het formulier op fulkaan.nl/vers-broken-brass

Fulkaan is onderdeel van Keunstwurk. Meer informatie over de projecten is te vinden op fulkaan.nl.