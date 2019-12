Expositie Gerard Galema en André van der Linden bij Galerie Bax Kunst

Sneek– Van 7 december 2019 tot en met 18 januari 2020 is er een nieuwe expositie te bezoeken bij Bax Kunst in Sneek. Voor kunstenaar Van der Linden is het de eerste keer dat hij hier exposeert. Gerard Galema is al een aantal jaar aan verbonden aan de Galerie.

Gerard Galema (1952) groeide op in Leeuwarden en woont en werkt in Welsryp. Op de Nationale Schildersschool (Cibab) in Zwolle kwam hij voor het eerst met allerlei stromingen uit de kunstgeschiedenis in aanraking. Vooral de kunst van de COBRA groep maakte veel indruk op hem. Kunstenaars als Karel Appel en Corneille maar ook Willem de Kooning waren in de jaren vijftig / zestig van de vorige eeuw, voorvechters voor meer creatieve vrijheid en het “experiment” in de kunst. Net als zij wil Gerard Galema spontaan en associatief schilderen, dit doet hij door zijn dagelijkse indrukken te transformeren tot abstracte beelden welke hij vastlegt op canvas. Ook materiekunstenaars zoals Kiefer en Tapies genieten zijn voorkeur.

Met dit dynamische spel van vorm en kleur schept Gerard Galema een kader waarbinnen de toeschouwer zijn fantasie de vrije loop kan laten. De composities van Galema zijn kleurrijk maar anderzijds ook ingetogen van aard. Zo is er altijd sprake van het zoeken naar het grote gebaar en tegelijkertijd oriëntatie op een meer minimalistische insteek.

Op het eerste gezicht komen de composities als vanzelfsprekend over, maar bij nadere beschouwing valt een subtiele gelaagdheid en diepgang op, die zo kenmerkend is voor mijn schilderijen. Het werkt is spontaan en associatief van opzet, het zijn als het ware mijn dagelijkse indrukken die in een geabstraheerde vorm vastgelegd worden op doek.

Met dit dynamische spel van vorm en kleur stel ik de toeschouwer in de gelegenheid om te genieten van een “kleurrijk” aanbod abstract expressionistische schilderijen, die met zorg en liefde gemaakt zijn.

André van der Linden (1945) woont en werkt in IJlst, studeerde enige tijd aan de Rijksacademie in Amsterdam, maar is als beeldhouwer autodidact. Niets is bij nadere beschouwing zo vanzelfsprekend als het in eerste instantie lijkt. Dat geldt zeker ook voor de beelden van André van der Linden. De kunstenaar heeft inmiddels een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Veel van zijn beelden hebben een vaste plek in de openbare ruimte gekregen.

Het werk van André van der Linden nodigt uit tot bespiegeling. Hoewel de kunstenaar formele uitgangspunten ontleent aan geometrie en stereometrie, ontsnappen zijn beelden aan koele berekening en wetmatigheid. Toevoegingen die op het eerste gezicht ongerijmd lijken, fungeren als tegenhangers van constructivistische elementen. De beelden ontlenen hun visuele spanning aan deze tweeledigheid.

In zijn sculpturen legt de kunstenaar een voedingsbodem voor een dichterlijke benadering van de waarneembare werkelijkheid. Hij neemt de vrijheid om zijn ideeën zodanig uit te werken dat het resultaat recht doet aan het onderwerp. De ene keer kan het zwaartepunt liggen bij figuratie, terwijl een volgend beeld juist weer meer naar een abstracte vormentaal neigt. Zo ontstaan beelden die letterlijk gestalte geven aan menselijke figuren en aan de motieven en drijfveren die hen in beweging brengen.

De expositie duurt tot en met 18 januari 2020.