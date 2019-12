Duizenden Friese museumstukken gedigitaliseerd  

Sneek- Afgelopen 5 jaar hebben 30 Friese musea hun collecties gedigitaliseerd, inclusief objecten uit depots. Dat deden ze in het project Kolleksjes Tichteby van Museumfederatie Fryslân. Het gaat om 77.000 objecten. Zoveel mogelijk objecten worden nu ook online ontsloten.

Kolleksjes Tichteby (‘collecties dichtbij’) is onlangs afgerond. Het was onderdeel van het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed waarin al het Friese erfgoed gedigitaliseerd wordt.

Inzicht in eigen collecties

Het digitaliseringsproject was een grote klus voor de musea. “Maar dat weegt niet op tegen de baten”, aldus Nynke Kuipers van Museumfederatie Fryslân en digitaal-erfgoed-coach van de provincie. “Musea leren hun collectie heel goed kennen, dat is veel waard. Met die kennis kun je eigen exposities beter maken, maar ook kijken of er overlap is met andere musea. Misschien is een object uit jouw depot wel heel waardevol in de expositie van een ander museum.” Soms worden zelfs ontdekkingen gedaan. Zo ontdekte het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium een jaartal op een kijker na ver inzoomen op een digitale foto.

Ook ziet Kuipers dat deelnemers hun collecties nu professioneler en efficiënter beheren. “En heel belangrijk: digitaliseren is een vast onderdeel van de werkzaamheden geworden.”

‘Pinterest voor museumstukken’

De gedigitaliseerde objecten worden nu zoveel mogelijk openbaar ontsloten op een online collectieplatform: museum.frl/collectie. “Musea plaatsen hier hun gedigitaliseerde objecten en het publiek kan er naar hartenlust mee aan de slag. Voor een proefschrift, werkstuk of onderzoek bijvoorbeeld, of gewoon ter inspiratie. Leuk is dat je je eigen collecties kunt samenstellen en delen. Daarmee is het platform een soort Pinterest voor Friese museumstukken, uniek in zijn soort. Het platform wordt komende tijd flink uitgebreid. Maar niet alle objecten komen online in verband met auteursrechten.”

Vervolg

Kuipers hoopt dat er middelen komen om meer Friese musea te helpen met digitaliseren, maar ook om de huidige te blijven begeleiden. “Digitalisering van objecten is een continu proces dat om actuele – soms specialistische – kennis en moderne apparatuur vraagt. Beide hebben we te bieden vanuit de federatie.”