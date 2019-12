Dickensville Elfsteden serie verkrijgbaar in het Modelspoor museum

Sneek-Zodra de vorst inzet, de verwarming omhoog gaat en buiten de sloten een klein laagje ijs gaan vertonen steekt bij de schaatsliefhebbers de schaatskoorts de kop op. Niet alleen in Friesland, maar in heel Nederland. Tijdens de wintermaanden zijn we in de ban van “Giet it oan of toch niet?”.

De aankomende activiteit van het Modelspoor museum is de Friese museum Elfstedentocht waarbij veel aandacht wordt geschonken niet alleen aan het schaatsen, maar ook aan onze culturele collega’s. Elf musea hebben hun steentje bijgedragen aan de expositie. Van Stavoren tot Dokkum. En daar ontbreken de huisjes, figuren en accessoires van de Dickensville serie ook niet bij. Een compleet ingerichte Friese expositie in wintersfeer. Daarom is de Dickensville serie nu ook exclusief verkrijgbaar in het museum. Bijzondere en betaalbare geschenken voor de feestdagen en Dickensville liefhebbers.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de openingstijden zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl. Informatie over de Dickensville artikelen zijn ook te vinden op www.peha.com (te bestellen via het Modelspoor museum).

Foto: Modelspoormuseum