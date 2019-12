Sneek past goed op de stadhuistoren van Bolsward

Sneek- In de eerste week van oktober werd de klokkentoren van het Bolswarder stadhuis ontmanteld, omdat de draagconstructie behoorlijk was aangevreten door de beruchte bonte knaagkever. In twee delen werd de toren naar Sneek gevaren. Daar is bouwbedrijf Friso druk bezig om de torendelen op te knappen. Dat de Snekers goed op het erfgoed van de Bolswarders passen bewijst de foto. De steigers om het torendeel zijn helemaal ingepakt.

Er is dag en nacht camerabewaking en een geheimzinnig groen licht zorgt voor een bijzonder sfeertje. De foto is vanmorgen vroeg gemaakt.

Foto Henk van der Veer