Queen tribute band Vipers en Van Dik Hout in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek-Als er een groep dicht in de buurt komt van Queen dan is het wel Vipers. De legendarische Britse rockband wordt op alle fronten en tot in detail nagedaan. Een fantastisch eerbetoon!

We Will Rock You, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love, Killer Queen, Radio Ga Ga, I Want to Break Free, A Kind of Magic, Breakthru, The Show Must Go On en natuurlijk Bohemian Rhapsody; de erelijst van Queen is erg lang en zeer indrukwekkend.

Giuseppe Maggioni (zang), Giordano Bruno (gitaar), Michele Carminati (basgitaar) en Roberto Previtali (drums) zijn enorme fans van Freddie Mercury, Brian May, John Deacon en Roger Taylor, dat moge duidelijk zijn. Sinds 2002 hebben de Italianen meer dan 1000 optredens gegeven waarbij ze de legendarische nummers van Queen tot in detail proberen na te bootsen.

Uiteraard door de nadruk te leggen op de muzikale kracht van Queen. De stem van Giuseppe; doe je ogen dicht en je hoort Freddie. Ook worden kenmerkende kledingstukken en kapsels gebruikt waar Queen bekend om stond.

Van Dik Hout staat sinds begin jaren 90 garant voor de beste Nederlandstalige popmuziek. Dat wordt dit jaar gevierd met een speciale tour, waarbij ook Sneek wordt aangedaan.

Van Dik Hout zal ongetwijfeld haar nieuwe nummer ten gehore brengen: Eén Nacht Eeuwigheid. De single is het eerste nieuwe geluid van de band sinds vijf jaar. Het is de voorbode van meer materiaal dat dit jaar verwacht wordt.

Van Dik Hout is een van de meest toonaangevende bands van de Nederpop. De band brak in 1994 door met ‘Stil In Mij’ en scoorde later ook hits als ‘Alles Of Niets’ en ‘Tot Jij Mijn Liefde Voelt’. Als gelegenheidsformatie De Poema’s met Acda & de Munnik werden grote hits gescoord als ‘Mijn Houten Hart’ en ‘Zij Maakt Het Verschil’.

Van Dik Hout stond op festivals als Pinkpop, Lowlands en Concert at SEA en deed talloze club en theatertours door Nederland. In 2002 speelden de heren op het huwelijksfeest van koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de Amsterdam Arena.

Vrijdag 20 december 2019

VIPERS QUEEN TRIBUTE BAND

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 17,-

Zaterdag 21 december 2019

VAN DIK HOUT

21.00 uur / uitverkocht